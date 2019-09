Deux-Sèvres : une femme de 80 ans décède dans un accident de la route à La Chapelle-Largeau

Ce mardi 3 septembre vers 18 heures 30, deux voitures se sont percutées sur la départementale 149 à hauteur de La Chapelle-Largeau et une femme de 80 ans a perdu la vie.

La Chapelle-Largeau, Mauléon, France

Un accident entre deux voitures à La Chapelle-Largeau, près de Mauléon dans le Nord des Deux-Sèvres, a fait un mort et un blessé léger. Les deux véhicules se sont percutés vers 18 heures 30 ce mardi 3 septembre. Après le choc, une femme de 80 ans se trouve en arrêt cardiorespiratoire et elle décède malgré l'intervention des secours. Un homme de 21 ans, également impliqué dans l'accident, est légèrement blessé et est pris en charge par l'hôpital de Cholet.