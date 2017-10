Deux-Sèvres : une jeune femme passe la nuit bloquée sur une voie ferrée après un accident

A Cherveux dans les Deux-Sèvres, une jeune femme de 28 ans a passé une bonne partie de la nuit bloquée sur une voie ferrée après un accident de voiture. Elle n'a été secouru que peu avant sept heures du matin.

Une longue nuit, peut-être après une soirée arrosée. L'enquête le dira, en tout cas vers une heure ce jeudi matin, cette jeune automobiliste de 28 ans circule dans la commune de Cherveux dans les Deux-Sèvres. Quand elle arrive à hauteur de Grande rue, elle percute un mur. Dans le choc, elle y laisse sa plaque d'immatriculation et le pare choc. Cela ne l’empêche pas de poursuivre sa route, mais un peu plus loin à l'approche du pont de chemin de fer, elle ne voit pas le tournant et file tout droit et tombe en contrebas.

La gendarmerie alertée par un passant

Une chute de cinq mètres et la voiture se retrouve sur le toit sur la voie ferrée. Pendant plus de quatre heures la jeune femme restera coincée dans sa voiture. Fort heureusement, cette voie est très peu utilisée, pour le fret uniquement. Ce jeudi matin, c'est un passant qui a alerté la gendarmerie avant sept heures. Les gendarmes et les pompiers du Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux interviennent. La jeune femme qui ne souffre que de quelques contusions est sorties du véhicule. Un véhicule qui sentait fort l'alcool nous disent les enquêteurs. La jeune femme devrait être entendue après sa sortie de l’hôpital.