Deux-Sèvres : une quinzaine de chihuahuas volés dans un élevage de Mauzé-Thouarsais

Mauzé-Thouarsais, France

La colère de Jean-Marc Bouin, un éleveur de chiens du Nord Deux-Sèvres. Seize animaux lui ont été volés dans la nuit de mardi à mercredi, à Mauzé-Thouarsais. Des chihuahuas et un spitz (aussi appelé "Loulou de Poméranie) qui dormaient tous dans le même enclos. Jean-Marc Bouin, dont la maison se situe à quelques mètres, n'a rien entendu. "Je me suis rendu compte au petit matin" témoigne-t-il sur France Bleu.

Un rare vol dans un élevage canin

Comme tous les éleveurs, Jean-Marc Bouin est depuis toujours très discret sur son activité. Par exemple : il ne spécifie jamais combien d'animaux il possède, et donne très peu d'informations sur internet. Ça fait 22 ans qu'il fait ce métier, vivant de la vente des chiots, estimés 1.500 voire 1.800 euros chacun, mais aussi de concours canins.

Peu d'espoir de retrouver les chiens

Les 16 animaux qui lui ont été volés sont tous ses reproducteurs, des mâles et des femelles. Il lui en reste quatre et il avoue avoir très peu d'espoirs que la police retrouve les autres, même si une enquête est d’ores et déjà ouverte. Très peu d'espoirs aussi de s'en sortir financièrement dans les prochains mois car ses chiens n'étaient pas assurés contre le vol.