Deux-Sèvres : une trentaine de tombes vandalisées à Cours, la maire dénonce "des actes gratuits"

Une scène "consternante", découverte au cimetière de cours, dans les Deux-Sèvres, ce lundi 2 octobre. Prévenue par des habitants, la mairie a constaté que 37 anciennes tombes du cimetière avaient été vandalisées, et une 38ème, plus récente, sérieusement abîmée. La mairie a immédiatement déposé plainte et invite les habitants concernés à faire de même. Une enquête est en cours.

ⓘ Publicité

Des stèles "balancées par terre"

"Au total 37 stèles ont été balancées par terre, elles sont en pierre et font pas loin de deux mètres de haut, donc c'est même très étonnant de pouvoir faire ça", témoigne ce mardi la maire de la commune, Catherine Gourmelon. "Moi j'ai été relativement choquée. C'est vraiment un manque de respect. Il n'y avait pas de connotation religieuse ou raciste, ce sont vraiment des actes gratuits, je ne vois pas ce que ça peut apporter", ajoute l'élue.

"Ce sont des très anciennes tombes, le côté le plus ancien du cimetière qui a été saccagé. C'est du patrimoine et je ne pense pas qu'on puisse les refaire", déplore également Catherine Gourmelon. Elle attend désormais de savoir ce qu'il s'est passé.