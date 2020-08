Deux-Sèvres : une voiture s'enflamme sur l'A83, les cinq passagers s'en sortent indemnes

Samedi 8 août, la voiture d'une famille d’Île-et-Vilaine sur l'A83 dans les Deux-Sèvres s'est soudainement embrasée. Heureusement, les parents et leurs trois filles ont pu sortir à temps.

Énorme frayeur sur la route des vacances pour une famille bretonne, samedi 8 août. Leur véhicule a soudainement et très rapidement pris feu sur l'A83, dans les Deux-Sèvres.

Vers 15h, les parents et leurs trois filles, partis d'Île-et-Vilaine, roulent en direction du sud. A l'approche de l'échangeur de La Crèche, dans les Deux-Sèvres, le père au volant aperçoit de la fumée et des flammes sortant du capot. Il se rabat aussitôt sur la bande d'arrêt d'urgence, et tous les cinq sautent de voiture. Réflexe salvateur, puisque le C4 Picasso, d'ancienne génération, brûle entièrement en quelques instants, avec les bagages dans le coffre. Personne n'est blessé, mais les trois jeunes filles sont sous le choc.

Défaillance technique

Les flammes se sont ensuite propagées au bas côtés et aux herbes sèches. La circulation a été interrompue, avant l'intervention des pompiers. Selon la gendarmerie, la thèse privilégiée est celle d'une défaillance mécanique du véhicule datant de 2008, les fortes chaleurs et les embouteillages ayant certainement augmenté la surchauffe du moteur.

L'accident rappelle le drame survenu fin juillet, sur l’autoroute A7, qui a engendré la mort de cinq enfants. Une voiture a pris feu, avant de faire des tonneaux.