Deux-Sèvres : vaste opération de contrôle après le couvre-feu

65 gendarmes des Deux-Sèvres mobilisés ce jeudi soir pour des contrôles. 47 infractions ont été relevées entre 18 heures et 20 heures dont environ la moitié pour non respect du couvre-feu.

Une opération de contrôle de la gendarmerie coordonnée à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine s'est déroulée ce jeudi 4 février, après le couvre-feu.

Dans les Deux-Sèvres, 65 militaires étaient mobilisés. Plus de 600 véhicules ont contrôlés entre 18 heures et 20 heures. Bilan : 47 infractions relevées dont 24 pour non respect du couvre-feu.

Deux personnes ont été contrôlées pour conduite sous alcool dont une avec un taux délictuel, deux infractions également pour conduites sous l'emprise de stupéfiants, une pour détention d'héroïne, une pour téléphone au volant. Il y a aussi eu de multiples infractions routières : défaut d'assurance, de contrôle technique, non respect d'immobilisation du véhicule.

"Ce sont des contrôles qui ont vocation à se répéter dans les semaines qui viennent", prévient Jean-Luc Tarrega, directeur de cabinet du préfet des Deux-Sèvres.