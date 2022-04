Deux sexagénaires condamnés au Havre pour avoir tiré sur un panneau proche de trois agents départementaux

Deux Normands de 67 et 64 ans ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis au Havre ce mardi 12 avril 2022 pour avoir tiré à la carabine à plusieurs reprises sur un panneau de signalisation le 1er février 2022, alors que trois agents employés du département de Seine-Maritime taillaient des haies à proximité de ce panneau. Les trois agents s'étaient senti visés par les tirs et ont été extrêmement choqués.

Ils voulaient tester une carabine 22 long rifle nouvellement achetée

Les faits se sont produits à Fauville-en-Caux, alors que les deux sexagénaires se trouvaient au domicile du tireur. Les deux amis entendaient tester une carabine 22 long rifle nouvellement achetée, ainsi que des minutions censées moins faire de bruit. Le tireur, âgé de 64 ans, retraité et père de famille, venait de se mettre au tir et était plutôt inexpérimenté, tandis que son ami, 67 ans, jugé pour complicité, est un connaisseur.

L'ami de 67 ans est jugé pour complicité car il n'a pas tiré mais c'est lui qui a acheté l'arme et les munitions. Trois balles ont été tirées.

En plus du sursis, les deux prévenus devront dédommager les trois agents, à hauteur de mille euros chacun, au titre du préjudice moral. Ils devront également verser au département de Seine-Maritime plus de 6.500 euros pour le changement du panneau. Les deux sexagénaires ont présenté leurs excuses et leurs regrets lors de leur procès.