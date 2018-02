Berck-Plage, France

Un homme de 67 ans et sa femme, âgée d'une soixantaine d'années, sont morts ce dimanche à Berck dans le Pas-de-Calais. Ils promenaient leur chien sur la plage, en fin de matinée, quand ils ont été surpris par la marée montante.

Ils se trouvent au niveau du club de pêche des Sternes quand la mer monte. Le couple est rapidement encerclé par les eaux. Ils appellent à l'aide, mais disparaissent dans les flots sous les yeux de plusieurs passants.

Les secours n'ont rien pu faire

Des témoins préviennent les secours et un important dispositif est dépêché sur place : plusieurs véhicules de la police et des pompiers, un hélicoptère survole la zone, et deux embarcations de sauvetage sont mises à l'eau.

Le chien est d'abord retrouvé. Puis au bout d'une heure, le couple est finalement repéré. Le courant les a emportés un kilomètre plus au sud, au niveau de bois de sapin. Ils sont repêchés en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers tentent de les réanimer, mais n'y parviennent pas.

Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité précise de ces deux personnes, ni d'où elles étaient originaires.