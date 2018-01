Deux skieurs se sont tués ce dimanche matin à Chamonix alors qu'ils pratiquaient le hors-piste. Les victimes ont sauté des barres rocheuses et sont mortes sur le coup.

Chamonix-Mont-Blanc, France

Deux skieurs anglais de 25 et 30 ans ont trouvé la mort ce dimanche à Chamonix. L'accident est survenu en fin de matinée, l'alerte a été donnée à 11h40. Ils évoluaient hors piste dans le secteur des Grands Montets. Selon les informations du Peloton de haute montagne de Chamonix (PGHM), ils ont dévissé et sauté des barres rocheuses dans le couloir du Chapeau, un couloir raide vers 1.700 mètres d'altitude et sont morts sur le coup. Un troisième skieur, indemne, a donné l'alerte.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore claires. Se sont-ils trompés d'itinéraire ? Ce couloir, accessible par les remontées mécaniques, est très fréquenté par les amateurs de ski hors pistes. Les deux corps ont été rapatriés par l'hélicoptère du Peloton de haute montagne de Chamonix qui a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.