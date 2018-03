À Fos-sur-Mer, une infirmière et l'étudiante qui l'accompagnait ont été brutalisées et retenues en otage par les enfants d'une patiente en fin de vie, décédée jeudi soir malgré les soins prodigués. La police a dû intervenir.

Fos-sur-Mer, France

Les infirmières à l'hôpital ou à domicile sont parfois confrontées à la violence verbale mais cette fois-ci, ça va plus loin. Ce jeudi à Fos-sur-Mer, l'infirmière et l'étudiante constatent la dégradation de l'état de la patiente en fin de vie. Elles font tout ce qu'elles peuvent mais la dame décède pendant les soins. La réaction de la famille est terrible. Les enfants de la défunte brutalisent l'infirmière, l'insultent, la traitent d'assassin, la menacent de mort. Elle essaie de partir mais on lui barre la route. Il faut l'intervention de la police pour libérer les deux femmes plus de deux heures plus tard.

Dix jours d'ITT

L'infirmière se voit prescrire dix jours d'ITT (Interruption Temporaire de Travail) mais elle ne porte pas plainte. Elle dit comprendre la douleur de la famille, tout en rappelant qu'elle n'a fait que son travail.