Deux sous-traitants de la centrale de Golfech meurent en rentrant du travail

Leur voiture a terminé dans un étang, entre Golfech et Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne) le long de la départementale 953, vers 20 heures. Le conducteur âgé de 32 ans est mort sur place. Son collègue est décédé quelques heures plus tard à Toulouse des suites de ses blessures.

La centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn et Garonne

Ils rentraient ensemble après leur journée de travail mais ils ne sont jamais rentrés chez eux. Deux collègues qui travaillaient pour une entreprise de sous-traitance dans la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) sont morts dans un accident de la route.

C'était mercredi 19 janvier vers 20 heures. Le véhicule a quitté la chaussée pour terminer au fond d'un des étangs qui bordent la D953. Le conducteur, âgé de 32 ans et originaire du Loir-et-Cher, n'a pu être sauvé par les pompiers et a été déclaré décédé sur place. Son passager, un homme de 35 ans originaire de la Drôme, avait été hospitalisé dans un état grave à Toulouse mais il est mort quelques heures plus tard, des suites de ses blessures.

Selon les gendarmes tarn-et-garonnais, l'accident est dû à un "cumul de plusieurs facteurs humains et techniques" : la chaussée était détrempée, les pneus n'étaient pas en bon état et ils roulaient sûrement à une vitesse un peu trop élevée.

Des prises de sang ont été réalisées afin de savoir si les deux individus étaient alcoolisées ou s'ils avaient consommé de la drogue.