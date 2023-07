PHOTOS - Deux spéléologues coincés pendant plusieurs heures dans un aven à Saint-Julien-Les Rosiers

36 pompiers dont 10 spécialistes du milieu périlleux et souterrain ont été mobilisés dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Julien-les- Rosiers pour un accident de spéléo. Deux hommes de 60 ans se sont retrouvés coincés dans l'aven "Les Mathieux" suite à la chute d'un bloc rocheux. A l'arrivée des secours, les deux hommes sont conscients. Le premier est coincé sous le bloc à 50 mètres de l'entrée de l'Aven, le second est sous lui, dans une cavité. Il ne peut pas sortir. En collaboration avec 11 membres du Spéléo Secours et une équipé médicale spécialisée, les pompiers vont travailler pendant près de huit heures pour sortir les deux hommes. L'extraction du spéléo coincé sous le bloc rocheux a nécessité l'emploi de techniques complexes. En passant par deux puits verticaux, les secours ont enfin pu le conditionner dans une civière et le remonter à l'air libre. Il a été transporté par hélicoptère au CHU de Nîmes.

Le second spéléo a pu remonter par ses propres moyens et rejoindre sa famille, accueillie pendant toute la durée de l'intervention dans une salle de la commune. Le sous-préfet d'Alès était également sur les lieux.

L'intervention a été techniquement compliquée - SDIS30

Les pompiers spécialisés du GRIMP - SDIS30