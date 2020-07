Deux squats évacués et démantelés à Notre-Dame-des-Landes

Ce jeudi matin, 200 gendarmes sont intervenus dans le cadre d'une opération d'expulsion et de destruction de deux squats à Notre-Dame-des-Landes. D'après les zadistes, l'intervention aurait commencée à 5h30. Selon la préfecture, les squatteurs, dont on ignore combien ils étaient, se trouvaient sur une parcelle appartenant au département de Loire-Atlantique. La zone longeant la route D281, plus connue sous le nom de "route des chicanes", a été fermée pendant l'opération et filtrée par la gendarmerie. Les forces de l'ordre indiquent par ailleurs que l'intervention s'est déroulée dans le calme.

En mars 2019, une action similaire avait eu lieu pour détruire deux cabanes. Elles avaient été construites pour l'anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport.