Deux stars du tennis contrôlées en grand excès de vitesse sur l'autoroute A8

Ce weekend n'aura pas fait exception... Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) des Alpes-Maritimes ont constaté de grands excès de vitesse sur l'autoroute A8. Ils ont mené des contrôles ce samedi à hauteur de la Trinité, entre Nice-est et le péage de Monaco.

BMW, Porsche, Mercedes, Lamborghini.. de grosses cylindrés contrôlées en excès de vitesse sur l'A8 - EDSR 06

De 160 à 193 km/h au lieu de 110

En seulement deux heures, les militaires ont arrêté dix automobilistes en excès de vitesse sur cette portion limitée à 110 km/h. Sept ont fait l'objet d'une rétention de permis : ils roulaient entre 160 et 193km/h au volant de leurs grosses cylindrées (BMW, Porshe, Mercedes, Lamborghini). Le préfet prononcera dans un délai de 72 heures une suspension de permis allant de un à six mois, sur le sol français. Aucune de ces voitures n'a été saisie.

Sept rétention de permis pour excès de vitesse, en deux heures de contrôle sur l'autoroute A8 - EDSR 06

Des stars du tennis au volant

Ces conducteurs sont tous des ressortissants monégasques. Deux d'entre eux, sont connus, puisqu'il s'agit de stars du tennis. Ces joueurs figurent dans le top 20 du classement ATP.

De 160 à 193 km/h, sept grands excès de vitesse constatés par les gendarmes sur l'A8 en moins de deux heures - EDSR 06

En ce weekend de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtien, le capitaine David Roussel appelle à nouveau à la vigilance. "Le trafic est un peu plus dense, des camions chargés roulent à 30, 50 km/h sur la voie de droite et à gauche ces bolides sont à près de 200 km/h. C'est inadmissible ! Encore plus inadmissible pour un retour de vacances, sur une portion limitée à 110".

Ce dimanche, un automobiliste a été contrôlé à 195 km/h sur l'A8. Le weekend dernier les gendarmes de l'EDRS 06 ont procédé à 11 rétentions de permis en trois heures, dans le secteur de la plaine de Var. Le record était de 253 km/h cette fois.