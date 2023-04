Deux Stéphanois soupçonnés d'une série de cambriolages chez des footballeurs professionnels

Les deux hommes ont été pris la main dans le sac mardi 28 mars, avec des bijoux, des pièces d'or et une voiture de sport volée. (Image d'illustration)

Deux Stéphanois ont été pris la mais dans le sac mardi 28 mars, juste après un nouveau cambriolage en Haute-Loire. Les enquêteurs étaient sur leurs traces après une série de vols commis aux domiciles de footballeurs professionnels entre décembre 2022 et février 2023. La direction départementale de la sécurité publique du Rhône ne donne pas l'identité des victimes, mais selon nos confrères du Progrès, il s'agirait de joueurs de l'Olympique Lyonnais .

Des bijoux, de l'or et une Audi Q5

Lors de leur interpellation, les deux suspects avaient en leur possession des bijoux, des pièces d'or et une Audi Q5. Leurs domiciles ont alors été perquisitionnés, et les enquêteurs ont découvert une liste d'adresses personnelles de joueurs français et étrangers.

Ils passaient en comparution immédiate vendredi 31 mars. On ne connait pas encore la décision du tribunal.