Deux supermarchés cambriolés ce week-end en Dordogne

L'Intermarché de la Roche-Chalais est resté fermé toute la matinée, ce dimanche. Le supermarché a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche, rapportent nos confrères de Sud-Ouest. Sur place, un cordon a été déroulé pour barrer l'accès, et des équipes de police et de gendarmerie se sont déplacées sur les lieux. Pour le moment, on ne sait pas s'ils étaient plusieurs, ni même ce que les voleurs ont emporté. Il pourrait s'agir du coffre-fort. On ne sait pas non encore non plus comment les voleurs ont pu entrer dans le commerce. Une enquête a été ouverte.

La veille, vingt kilomètres plus loin, un autre commerce a été cambriolé, confirme le Parquet de Périgueux. Il s'agit du Casino de Montpon-Ménéstérol. Le Parquet refuse à l'heure actuelle d'établir un lien entre les deux cambriolages.