Strasbourg, France

Deux surveillants ont été blessés à la maison d'arrêt de Strasbourg ce jeudi après-midi. Une femme a été prise en otage par un détenu sous la menace d'un couteau. Heureusement, après quelques minutes, un collègue a pu la sauver et le détenu a été maîtrisé par des agents.

Les deux surveillants ont été hospitalisés, blessés au cou et aux bras, avec plusieurs points de suture. Pour Christophe Schmitt, secrétaire interrégional de FO Pénitentiaire Grand Est, "cela aurait pu être bien plus grave" et "on condamne ce fait d'une extrême violence". Il demande des moyens supplémentaires.

Les syndicats affirment que les violences sont quasiment quotidiennes dans les prisons françaises. Il y a eu quatre prises d'otages rien qu'à Ensisheim ces dix dernières années.