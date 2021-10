A Pau, deux surveillants pénitentiaires condamnés à du sursis pour des violences sur détenus

Le procès de deux surveillants pénitentiaires s’est tenu ce jeudi au tribunal de Pau. Ils étaient jugés pour avoir frappé deux détenus de la maison d’arrêt de Pau après des bagarres dans la cour de promenade. Les deux hommes écopent respectivement de trois mois et six mois de prison avec sursis.

Deux surveillants pénitentiaires de la maison d’arrêt ont été condamnés à des peines de prison avec sursis par le tribunal de Pau ce jeudi. Les deux hommes étaient jugés pour avoir frappé deux détenus, après des rixes survenues dans la cour de promenade de la prison d’arrêt de Pau le 12 janvier 2021. Il s’agit plus exactement de coups de pied ou des coups de poing, des gifles, des claques portés sur deux détenus lors d‘épisodes de violences qui se sont déroulés après avoir passé le portique de sécurité quand les détenus devaient rejoindre leur cellule et au niveau du "quartier disciplinaire".

Le premier homme âgé de 42 ans a été condamné à trois mois avec sursis. Le second, âgé de 53 ans, a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis. Tous les deux ont interdiction de paraître à la maison d'arrêt de Pau pendant trois ans.

Est-ce qu’on est dans le cadre de gestes proportionnés ? Non.

Les deux gardiens de prison ont reconnu les faits mais tout en les minimisant parfois. L’un des surveillants avoue des propos déplacés quand il a dit à un détenu "Si tu bouges, je vais t’enculer, tu vas voir." Ce surveillant s’explique : "Ça m’a échappé […] et j’ai mis une calotte." La présidente du tribunal, Myriam Dasté, le reprend tout de suite : "C’est un coup sur la tête, monsieur. Normalement il n’y a pas une autre réaction prévue ? Ce n’est pas parce qu’ils sont détenus et qu’ils se rebellent qu’on donne un coup à la tête."

Il s’agirait au total sur les deux épisodes de violence : de claques, des coups de poing et des coups de pied. Un des détenus raconte ce qu’il a subi : "Il s’est défoulé sur moi, il était énervé, enragé, des surveillants lui ont dit de se calmer et que ça allait trop loin". Son avocate, Me Candice François interpelle le tribunal : "Est-ce qu’on est dans le cadre de gestes proportionnés ? Non."

On attend de ces gens-là qu'ils soient des surhommes

En face, l’avocat d’un des prévenus, Me Christophe Arcaute, a rappelé que son client n’était pas "qu’un porte-clés", et que ce dernier regrettait les faits commis, "il a failli, il est sensible". Me Arcaute ajoute : "Surveillant pénitentiaire est un métier de vocation difficile. On attend de ces personnes-là de la maîtrise constante, qu’ils soient des surhommes". Un point soulevé également par le vice-procureur de Pau, Sébastien Baraldi qui insiste sur le fait que les surveillants pénitentiaires "ne peuvent faire usage de la violence que quand c’est légitime".