Deux surveillants violemment agressés à la prison de Metz-Queuleu

Metz, France

Une violente agression a eu lieu à la maison d'arrêt de Metz Queuleu, ce mardi. C'est ce que dénonce le syndicat UFAP : deux agents pénitentiaires ont été blessés, l'un d'entre eux a même eu la mâchoire cassée.

Un détenu qui n'en est pas à sa première agression

Toujours selon le syndicat, l'auteur est un détenu multirécidiviste qui a déjà agressé des surveillants par le passé, dans le même établissement. "C'était il y a plus d'un an, explique un délégué, et ils ne sont toujours pas remis à l'heure actuelle."