Deux suspects écroués après la bagarre mortelle de Lisieux

Premier développement judiciaire après la mort d’un homme de 49 ans dimanche à Lisieux : deux suspects ont été mis en examen et écroués

Lisieux, France

Quatre jours après la rixe qui a fait un mort à Lisieux, deux hommes de 32 et 35 ans ont été mis en examen pour "violences en réunion ayant entraînées la mort". Selon les premiers éléments d'enquête le ton est monté dans la nuit de samedi à dimanche dans un appartement où quatre personnes passaient la soirée ensemble.

Motif futile, violences extrêmes

Les quatre individus se connaissaient mais la soirée a dégénéré. Deux hommes ont frappé, à coups de pieds et de poings, celui qui habitait les lieux. Un homme de 49 ans qui décédera le lendemain à l'hôpital. Les violences ont aussi visé un autre homme, frappé au visage, qui s'est vu prescrire six jours d'ITT. Selon le parquet c'est un motif futile qui aurait mis le feu aux poudres. Et l’hôte a subi des violences extrêmes.

Pour l'heure il est encore impossible de savoir si les responsabilités sont égales entre les deux suspects ou si l'un aurait porté des coups plus violents. "Il y a des divergences de propos" confie Carole Etienne, la Procureur de la République de Caen, avant de préciser qu'ils ont "tous deux tendance à minimiser les faits ". Les deux suspects ont été écroués.