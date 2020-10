Deux suspects interpellés après l'agression d'une vieille dame à Xirocourt

Dix mois après l'agression d'une dame de 83 ans chez elle à Xirocourt, deux suspects ont été interpellés et mis en examen ce mercredi 7 octobre. Ils ont été confondus grâce aux traces ADN laissées sur place et à leurs téléphones portables qui ont été localisés dans le secteur le jour des faits.

Les faits se sont produits dans la nuit du 16 au 17 janvier 2020, à Xirocourt. Un habitant du village découvre la porte fracturée du garage de sa voisine. Il appelle aussitôt les gendarmes qui fouillent la maison. A l'étage, ils découvrent une vieille dame allongée sur le sol, son visage est ensanglanté, sa mâchoire est fracturée, elle a un trou dans la joue qui montre que les coups reçus ont du être très violents. La victime est hospitalisée mais les gendarmes ne pourront jamais l'entendre puisqu'elle décède dix jours plus tard.

Un prospectus et un numéro de portable

L"audition des parents proches et d'habitants du village conduisent les enquêteurs de la brigade de recherche de Nancy à un prospectus qui aurait été distribué le jour des faits dans le secteur, y figure un numéro de portable d'un élagueur, Moïse, 21 ans, proposant ses services. C'est un début de piste qui mène les gendarmes jusqu'à l'interpellation de l'élagueur. Son téléphone portable a été localisé dans le secteur de Xirocourt, la nuit des faits mais ce n'est pas tout, l'une des traces ADN prélevée sur les lieux du cambriolage correspond au suspect.

Complicité

En garde à vue, le mis en cause explique qu'il n'était pas seul et que Yohan, son beau-frère de 37 ans l'accompagnait le soir des faits. Là encore, le téléphone portable de ce dernier a été localisé dans les environs de Xirocourt dans la nuit du 16 au 17 janvier et la deuxième empreinte ADN retrouvées sur place est la sienne.

Qui a porté les coups ? Ont ils un lien de causalité avec le décès de la vieille dame ? Des expertises doivent encore avoir lieu pour définir la responsabilité de chacun des suspects.

Mercredi soir, le parquet avait requis leur placement en détention.