Saint-Andiol, France

Deux hommes soupçonnés d'avoir blessés par balles sept jeunes à Beaune ont été interpellés dans les Bouches du Rhône à Saint-Andiol vendredi en fin de journée. Ils sont en garde à vue, soupçonnés de "tentative d'assassinat et violences aggravées notamment par la circonstances que les faits ont été commis en raison de l'appartenance à une soi-disant race, religion ou ethnie, réelle ou supposée". Pour tenter d'échapper à l'arrestation, l'un des deux hommes a foncé sur les policiers en voiture, blessant l'un d'entre eux.

Les deux suspects ont été repérés seulement hier dans le Var. La direction régionale de la police judiciaire de Dijon s'est immédiatement rendue sur place, et a lancé aussitôt une opération d'envergure : Police du Var, PJ de Marseille, gendarmes de Côte d'or, des Alpes de Hautes Provence, et des Bouches du Rhone. Il faut aller vite et frapper fort, car les deux suspects son très mobiles sur le territoire et également très dangereux précise le parquet de Dijon dans un communiqué.

L'arrestation a été mouvementée : en milieu d'après-midi, la voiture des deux hommes est localisée, à Saint-Andiol, dans les Bouches-du-Rhône. Le premier suspect est arrêté, le second parvient à s'enfuir au volant de sa voiture. Dans sa fuite il a foncé délibérément sur les policiers. L'un d'eux est blessé à la jambe.

Le fuyard s'est réfugié dans une forêt toute proche. Il a fallu plus de trois heures et l'aide d'un hélicoptère et de maîtres chiens, pour finalement capturer ce deuxième suspect à 19h45.

Le racisme retenu par les enquêteurs

Les deux individus sont actuellement en garde-à-vue pour tentative d'assassinat, violences aggravées par trois circonstances notamment la circonstances que les faits ont été commis en raison de l'appartenance à une soit-disant race, religion ou ethnie, réelle ou supposée, injures publiques à caractère racial, menaces de mort à caractère racial, et pour le second, tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de la force publique.

Vendredi, 150 personnes se sont rassemblées à Beaune sur les lieux des tirs en soutien aux victimes et leur famille, à l'appel notamment de SOS Racisme.