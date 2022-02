Deux suspects jugés ce vendredi après un incendie à Montval-sur-Loir

Deux suspects ont été arrêtés après un incendie à Montval-sur-Loir, annonce la gendarmerie de la Sarthe ce jeudi 24 février. Le sinistre s'était déroulé dans la nuit du 31 janvier au 1er février. D'après les enquêteurs, ils s'étaient introduits dans le bâtiment pour récupérer le chargeur d'une trottinette électrique, qu'ils avaient volé au même endroit quelques jours plus tôt avec des altères et un tabouret.

Sur place, l'un d'eux aurait commencé à fumer une cigarette en jetant l'allumette en direction du canapé. Une couette prend feu, ils prennent la fuite. L'incendie a dévasté ce bâtiment contenant trois logements, le bilan était de deux blessés légers et une vingtaine d'habitants relogés. Ces deux suspects ont donc été interpellés cette semaine, les 22 et 23 février, après une enquête de la communauté de brigades de Luceau. Ils ont été déférés devant le parquet du Mans et seront jugés ce vendredi 25 février.