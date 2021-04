Deux suspects interpellés six mois après le braquage d'un tabac-presse près de Saint-Nazaire

Le braquage d'un tabac-presse de Sainte-Anne-sur-Brivet a été élucidé six mois après les faits. Deux hommes de 34 et 39 ans ont été interpellés début avril. Des prélèvements biologiques dans le véhicule qu'ils avaient utilisé et des écoutes téléphoniques ont permis aux gendarmes de les identifier.