Deux suspects mis en examen dans l'enquête sur des tirs dans un hôtel près de Caen

Deux semaines après des coups de feu dans un hôtel de Saint-Contest près de Caen qui avait blessé un homme, deux suspects ont été interpellés et mis en examen dans le cadre d'une enquête pour tentative d'assassinat.

Dans la soirée du 3 mars 2021, des coups de feu étaient tirés dans un hôtel à Saint-Contest, tout près de Caen. Un homme était blessé à la jambe. Depuis, une enquête pour tentative d'assassinat est menée par la police judiciaire. Elle a abouti à des arrestations mardi matin, et à à la mise en examen de deux suspects explique la procureure de Caen dans un communiqué.

"Bien que ces personnes n’aient livré aucune explication, il existe des charges suffisantes pour qu’elles soient déférées et présentées à un juge d’instruction pour mise en examen", précise-t-elle. Ces deux suspects sont déférées cet après-midi et une information judiciaire est ouverte pour des chefs de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs. Le parquet requiert leur placement en détention provisoire. C'est désormais à un juge des libertés de se prononcer.

Des suspects connus de la justice

La procureure précise que ces deux hommes sont âgés de 23 et 19 ans. Ils sont originaires de l'agglomération caennaises et sont connus des services de police et de la justice. Les investigations sur cette affaire se poursuivent.

La victime, quant à elle, était en fait recherchée par la police pour trafic de stupéfiant dans le Calvados notamment. Dès sa sortie de l'hôpital, il avait été présenté en comparution immédiate le 5 mars. Son procès a été renvoyé au 2 avril. Il est en attendant en détention provisoire.