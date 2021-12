Deux suspects placés en détention après le viol d'une femme de 18 ans à Aix-en-Provence

Deux personnes, âgées de 17 et 25 ans, ont été mis en examen pour viol en réunion et placés en détention provisoire la semaine dernière. Ils sont suspectés d'agression et de viols, en pleine rue, sur une jeune femme de 18 ans dans la nuit du 8 au 9 décembre à Aix-en-Provence.