Deux suspicions de coronavirus au procès d'un trafic de drogue au tribunal de Nantes

Le Covid-19 a t-il infiltré le procès concernant un trafic de drogue qui a débuté lundi 6 juillet au tribunal de Nantes ? Deux des 22 prévenus en présentent en tous cas les symptômes. Les deux jeunes hommes comparaissaient libres, l'un d'eux a commencé à avoir de la fièvre, l'autre des symptômes plus légers. Ils ont tous les deux été testés par des médecins. Les résultats seront connus lundi.

Le procès maintenu

Pour l'instant, le procès se poursuit au tribunal de Nantes. En plus des mesures sanitaires déjà mises en place, l'audience a été déplacée ce vendredi dans une salle plus grande et plus adaptée au respect des gestes barrières. "Nous avons beaucoup travaillé pour garantir la sécurité de ce procès, avec notamment quatre réunions préparatoires. Nous prenons cette affaire très au sérieux", affirme le procureur de Nantes, Pierre Sennès. L'Agence régionale de santé a été avertie de ces suspicions et a demandé un rapport au tribunal avec la liste des personnes présentes lors du procès, et qui auraient donc pu être en contact avec les deux prévenus potentiellement contaminés.