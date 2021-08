Le zoo d'Upie a été cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi. Dix des onze lémuriens et les deux tamarins arrivés avant l'été ont été dérobés. Le gérant a porté plainte auprès des gendarmes de Chabeuil.

Deux tamarins et dix lémuriens volés au zoo d'Upie

Ce lundi 23 août, vers 7h30, l'épouse du gérant du zoo d'Upie, responsable du secteur primates et des nouvelles espèces du parc animalier, découvre les abris des tamarins et des lémuriens vides. Ou presque. Un seul lémurien, sur les onze, se promène dans un couloir. Le site a été cambriolé dans la nuit malgré des bâtiments sécurisés. Le gérant a déposé plainte auprès des gendarmes de Chabeuil.

Les deux tamarins labié, des petits singes avec une tâche blanche comme une moustache, sont arrivés en mai dans le cadre d'un programme de conservation des espèces rares. "C'était des mois et des années de travail en amont pour sortir de terre un bâtiment tout neuf", se désole Alexandre Liauzu, le gérant. La famille de onze lémuriens, accueillis depuis deux ans à Upie, a aussi été visée par les voleurs. Dix ont disparu. Il n'en reste qu'un. "Ils n'ont pas dû réussir à l'attraper", estime Alexandre Liauzu.

Les zoos de plus en plus visés par des trafiquants

Pour le gérant, peu de doute, ce serait l'œuvre de trafiquants : "C'était un commando apparemment bien organisé qui a vraisemblablement suivi une commande. On parle de lémuriens de plusieurs kilos et il n'y a pas d'installations autres que les zoos qui peuvent les accueillir correctement. Il est évident que c'est l'attrait pour l'exotisme."

Ces espèces sont rares dans la nature mais présentes dans les parcs animaliers grâce aux programmes de reproduction. C'est ce qui explique aussi pourquoi les zoos sont de plus en plus visés par des trafiquants. "Les trafiquants ne savent plus où les trouver donc ils viennent dans les zoos. Ce sont souvent les mêmes espèces qui sont ciblées comme les primates", explique le gérant du zoo d'Upie.

Alexandre Liauzu espère retrouver ces animaux même s'il sait que les chances sont minces : "On espère que ce mauvais moment sera vite oublié et que des gens puissent donner des informations à la gendarmerie". L'établissement a déjà reçu de très nombreux messages de soutien.