Deux tentatives de cambriolages dans les boutiques Orange de Romans et d'Aubenas

Des boutiques Orange ont de nouveau été prises pour cible par des voleurs. Après Davézieux, Montélimar et Valence ces derniers mois, ce sont les magasins de Romans-sur-Isère et d'Aubenas qui ont été visés ce lundi 22 mai. On ne parle pas de braquage, les individus n'étant pas armés dans les deux cas.

ⓘ Publicité

Ce lundi après-midi aux alentours de 14 heures, deux individus "grimés" ont tenté de pénétrer dans la boutique Orange de Romans-sur-Isère. En les voyant, le vigile a fermé le sas de sécurité et bloqué l'entrée, ce qui les a découragés. Ils ont pris la fuite. Une enquête est en cours.

Aussi ce lundi dans la matinée cette fois, des individus ont tenté de rentrer dans la boutique de l'opérateur à Aubenas. De la même manière, le vigile a bloqué l'entrée. Les voleurs ont essayé de forcer la porte vitrée mais n'y sont pas parvenus. S'agit-il de la même bande ? Pour le moment rien ne permet de l'affirmer.