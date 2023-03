Deux tirs en pleine rue au Blanc : un homme jugé pour tentative de meurtre

C'est une scène à laquelle ont assisté plusieurs témoins : deux coups de feu touchent le gérant d'une pizzeria en pleine rue au Blanc, près des bords de Creuse. On est en plein été, un dimanche en fin d'après-midi, le 15 août 2021. Un an et demi plus tard l'auteur présumé de ces tirs est jugé à partir de ce vendredi aux Assises à Châteauroux pour tentative de meurtre.

Accusé et victime étaient en conflit

L'accusé et sa victime étaient en conflit depuis déjà quelque temps - à propos d'une histoire de logement et de boîtes aux lettres dégradées, les explications de part et d'autres seront sans doute plus détaillées lors du procès. Les versions divergent concernant le déroulé précis de leur dispute et des coups de feu tirés au révolver ce dimanche 15 août 2021 route de Poitiers, devant la pizzeria de la victime.

Une première balle touche la main du gérant. La deuxième pénètre par l'épaule, pour finir tout près du cœur. L'auteur présumé des coups de feu aurait alors donné un coup de crosse avec son arme sur la tête de la victime avant de partir.

Rapidement interpellé et placé en garde-à-vue, l'accusé a été placé en détention provisoire jusqu'à son procès qui démarre ce vendredi 31 mars au tribunal de Châteauroux. Il risque jusqu'à 30 ans de prison s'il est reconnu coupable de tentative de meurtre. Le verdict est attendu lundi.