Deux tourangeaux de 21 et 22 ans condamnés à de la prison ferme pour trafic de stupéfiants

Tours, France

Deux jeunes hommes de 22 et 21 ans comparaissent ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Tours pour trafic de stupéfiants. Ils étaient poursuivis pour avoir produit, mais aussi revendu du cannabis et de la cocaïne. L'un des prévenus habite Maillé, l'autre Avoine. Le premier estime avoir vendu 2 kilos de résine de cannabis en 2018. Le second estime avoir revendu 10 à 15kg entre janvier et août 2018. Ils sont aussi poursuivis pour avoir transporté et revendus 17 grammes de cocaïne, et des cartouches de tabac. Ils ont été interpellés par les gendarmes d'Indre-et-Loire en milieu de semaine dernière. Ils ont finalement été condamnés à 8 mois de prison dont 6 mois avec prison pour l'un. L'autre dealer est condamné à 10 mois de prison dont 6 avec sursis. Les deux jeunes hommes sont maintenus en détention. Le tribunal est donc allée au-delà des réquisitions du parquet.