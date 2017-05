Deux trapézistes portent plainte contre le cirque Saint-Pétersboug, un an après leur accident à Montpellier

Un an après leur accident à Montpellier (Hérault), un couple de trapézistes ukrainiens porte plainte contre le cirque de Saint-Pétersbourg. Iana et Fedor ont chuté en plein numéro de voltige à cause d'une sangle qui a lâché. Ils estiment que les conditions de sécurité n’étaient pas respectées.

Le 25 mars 2016, Iana et Fedor Skydanenko effectuent un numéro de voltige avec le cirque Saint-Pétersbourg à Montpellier. Les deux trapézistes, âgés de 38 et 39 ans, tombent au sol quelques minutes avant la fin de leur spectacle à cause d'une sangle qui a lâché. Ils s'écrasent sur le sol en béton parce qu'il n'y avait pas de filet de protection. Un manque de sécurité selon les deux artistes.

"Je sentais que la sangle glissait petit à petit", décrit Fédor. Le trapéziste ne parle pas français mais il pose ses mots et raconte ce qu'il a ressenti au moment de la chute : "j'ai essayé de tourner pour éviter de tomber sur le dos. Quand je suis tombé, j'ai tenté de bouger pour vérifier si ma colonne vertébrale n’étaient pas touchée. Au sol, j'ai tourné la tête et j'ai vu ma femme inconsciente avec du sang sur la tempe" , ajoute-t-il.

Après leur chute de plusieurs mètres, le spectacle ne s'est pas arrêté, comme le confirme Maud. Cette spectatrice était sous le chapiteau du cirque Saint-Pétersbourg au moment de l'accident : "on a entendu un bruit sourd et puis le spectacle a repris presque comme si de rien était". Le bilan est lourd pour Fedor. L'artiste a le bassin fracturé et quatre côtes cassées. Iana, elle, a le pied gauche fracturé et la tête en sang. Ils auront trois mois d'ITT.

Un manque de sécurité ?

Les deux trapézistes accusent le cirque. Ils estiment que toutes les conditions de sécurité n'étaient pas réunies le jour du spectacle à Montpellier. "Nous sommes tombés sur le béton. Ce n'est pas normal. Dans notre contrat il est précisé que le cirque se doit d'installer une protection sol" , précise Iana Skydanenko. Avec le dépôt d'une plainte contre leur employeur, le couple espère obtenir des réparations financières de la part du cirque.

Le cirque rejette les accusations

Face à ces accusations, l'avocat d'Arena Production rejette tout en bloc. "Effectivement, il n'y avait pas de filet de protection au moment du numéro de voltige. Mais c'est le choix des artistes. Le cirque ne gère pas l'élaboration des numéros", précise Emmanuel Tricoire. "Le cirque Saint-Pétersbourg n'a jamais abandonné les artistes. Il y a toujours eu un accompagnement depuis l'accident" , ajoute-t-il.

Un avenir flou

Après des mois d'hospitalisation, le couple d'artiste espère tourner la page rapidement. "Nous avons peur pour la suite" , reconnaît Iana. Avec son mari, Fedor, et leur enfant, ils sont actuellement logés dans une caravane appartenant à d'autres artistes du cirque de Saint-Pétersbourg à Aimargues (Gard). Ils doivent quitter les lieux avant le 4 mai .