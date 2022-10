Deux très graves accidents de la route à Cannes en seulement quelques minutes

Trois personnes en urgence absolue après deux accidents de la route en cette fin d'après-midi à Cannes. Un homme et une femme d'environ trente ans et une jeune fille mineure.

Ce lundi 4 octobre, deux très graves accidents de la route ont eu lieu à Cannes, presque au même moment un peu avant 18h. L'un a eu lieu boulevard de la première division française sur la voie rapide dans le sens Vallauris-Cannes. Il s'agit de deux personnes sur un deux roues, un homme et une femme d'environ 30 ans. L'homme est en arrêt cardio-respiratoire, il a été transporté en urgence absolue à Pasteur 2 à Nice, la femme elle aussi est en urgence absolue et transportée à l'hôpital des Broussailles à Cannes. Il n'y a pas plus d'informations sur les circonstances de cet accident.

Une jeune piétonne mineur entre la vie est la mort

Un autre accident a donc eu lieu presque au même moment toujours à Cannes, chemin de la Gourguettes. Une jeune fille à pied a été renversée par une voiture, en urgence absolue; elle aussi, elle a été transportée au CH Lenval à Nice.