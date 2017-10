Deux Tunisiens arrêtés en Suisse après l'attentat de Marseille

Deux Tunisiens, soupçonnés d'être liés à l'attentat au couteau de Marseille, ont été arrêtés lundi soir à la frontière italo-suisse. Une soeur et un frère de l'auteur de l'attaque sont en détention préventive en Tunisie. Un autre frère a été arrêté dans le nord de l'Italie dimanche soir.

Deux Tunisiens, soupçonnés d'être liés à l'attentat au couteau de Marseille (Bouches-du-Rhône), ont été arrêtés lundi soir à la frontière italo-suisse, a rapporté l'agence de presse suisse ATS. Selon l'Office fédéral de la police (Fedpol), cité par l'agence, un mandat d'arrêt international avait été délivré à leur encontre pour des liens possibles avec l'attaque devant la gare de Marseille.

Une soeur et un frère en détention préventive en Tunisie

Lundi soir, on apprenait qu'une soeur et un frère du Tunisien qui a tué deux cousines à Marseille sont en détention préventive depuis vendredi en Tunisie où ils été entendus par le pôle judiciaire antiterroriste. "Le frère et la soeur d'Ahmed H. sont en détention préventive depuis vendredi", avait indiqué le porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste, précisant qu'aucun autre proche n'avait été interpellé dans ce pays. Il s'agit de Moez et Amina Hanachi, qui vivent en Tunisie, selon une source proche de la famille.

Le profil inquiétant d'Anis Hanachi

Par ailleurs le petit frère d'Hamed H., Anis H., soupçonné de l'avoir endoctriné et provoqué sa radicalisation a été arrêté dimanche soir. Son profil est inquiétant : il a fait le jihad en territoire syro-irakien. En 2014, il a débarqué en Italie sur une embarcation de migrants avant d'être renvoyé en Tunisie. Il part alors s'entraîner en Syrie avant de revenir en France puis en Italie à nouveau. La police l'a arrêté alors qu'il circulait à vélo. Les enqueteurs italiens expliquent qu'il avait des contacts constants avec la France.

Un autre frère activement recherché

Un autre frère de l'auteur de l'attentat à Marseille, Anouar H. est activement recherché. Radicalisé lui-aussi et en fuite, il aurait pu jouer un rôle dans la préparation de l'attentat.