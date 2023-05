Deux véhicules frigorifiques vandalisés aux Restos du Cœur Moselle-Ouest, les distributions perturbées

L'association n'a plus qu'un véhicule sur quatre d'opérationnel.

L'indignation, chez les bénévoles des Restos du Cœur Moselle-Ouest. Ils ont retrouvé deux de leurs quatre camionnettes frigorifiques vandalisées, ce mardi matin : l'avant des véhicules a été complètement désossé, pour en voler les pièces qui sont ensuite revendues sur le marché noir.

Le même scénario s'était déjà produit il y a deux semaines, avec des dégradations similaires sur un troisième véhicule, et une tentative d'effraction de l'entrepôt de Frescaty, mais l'alarme, qui s'était déclenchée à trois heures du matin, avait fait fuir les malfaiteurs.

7ème cambriolage ces dernières années

Selon Alain Maurice, le président de l'association, c'est le 7ème cambriolage en cinq ans, depuis le début de sa présidence. Il se dit "extrêmement triste" que des malfaiteurs s'en prennent à une association caritative. Surtout qu'en ce moment, les Restos distribuent +43% de repas, en cette période de baisse du pouvoir d'achat : les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux.

L'association est en train de réorganiser toutes ses distributions, mais la tâche est rendue compliquée car elle n'a plus qu'un véhicule opérationnel sur quatre, et les camionnettes frigorifiques à louer ne sont pas légion et coûtent cher. Les bénévoles vont sans doute allonger leurs tournées l'après-midi.