Deux véhicules qui roulaient à plus de 200 km/h sur l'A7 interceptés par les gendarmes

Orange, France

Deux conducteurs faisaient la course ce samedi sur l'Autoroute A7 dans le sens Sud-Nord, ils roulaient à plus de 200 km/h. Ils sont interceptés par les gendarmes d'Orange au volant de leur Mégane RS. L'un roulait à 204 km/h, l'autre à 205 km/h. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans à qui il ne restait que 9 points sur son permis de conduire, et une femme de 35 ans qui ne disposait plus que de 3 points.

Les deux chauffards ont expliqué aux militaires qu'ils ne se connaissaient pas et qu'ils faisaient la course. Les gendarmes ont retenu leurs permis de conduire. Ils précisent qu'ils poursuivront leurs contrôles routiers sur l'Autoroute.