Deux vendeurs poignardés et grièvement blessés dans un centre commercial à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne

Deux vendeurs d'une boutique Bouygues Telecom ont été grièvement blessés par un client ce samedi 10 juillet au centre commercial "Les Sentiers" de Claye-Souilly (Seine-et-Marne), a appris franceinfo de source policière. Un homme s'est présenté vers 13h20 à la boutique à la suite d'un "différend commercial". D'après les informations recueillies par franceinfo, il a poignardé un premier vendeur. Un second a ensuite tenté de s'interposer et a lui aussi reçu un coup de couteau. Ces deux personnes ont reçu "des coups de couteau au niveau du cœur", a indiqué une source policière à l'AFP, et sont en "urgence absolue".

L'agresseur interpellé

L'agresseur a été interpellé par un policier de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) qui n'était pas en service ce samedi mais se trouvait dans le centre commercial, a indiqué une source policière à franceinfo. Un agent pénitentiaire, qui n'était pas non plus en service, est également intervenu, d'après l'AFP.

Sur Twitter, la préfecture de Seine-et-Marne évoque "un incident de sécurité publique en cours" et demande "de respecter les consignes de la police et d’éviter la zone".