Deux violents coups sur la tête d'un vieillard parce-qu'il était au milieu du trottoir

Un jeune homme de 21 ans comparaissait ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Perpignan. Il a asséné des coups sur la tête d'une personne âgée de 77 ans qui marchait au milieu du trottoir. L'agresseur a été condamné à 18 mois de prison ferme.

Le 10 septembre au matin, avenue Guynemer à Perpignan, un jeune homme de 21 ans a tous les droits, toute la place. Alors si quelqu'un arrive en face, il n'a pas son mot à dire.

Le jeune Perpignanais est gêné dans sa trajectoire par une personne âgée de 77 ans qui promène son chien. Qu'à cela ne tienne, le jeune passant lui assène deux coups à la tête. Le vieil homme s'affale au sol, incapable de se relever.

Le jeune homme prend aussitôt la fuite, ne se retourne même pas pour savoir comment va le septuagénaire. Normal, "il y avait beaucoup de monde pour s'occuper de lui", explique-t-il à la barre.

Un orgueil démesuré

Le président questionne au procès : "Pourquoi une telle violence ? Et si c'était votre grand-mère à qui on faisait ça ?" Hautain, sûr de lui, le prévenu répond : "Ça n'est pas possible. Avec moi, ma grand-mère ne craint rien."

La procureure s'interroge sur cet orgueil démesuré, cette lâcheté, cet odieux caractère. Surtout que celui qui est en train d'être jugé, n'a manqué de rien dans son enfance : c'est un fils unique aimé. Le jeune homme provoque encore le tribunal avec sa réponse : "Si, de liberté. On m'a privé de liberté à mes 18 ans!"

Le président lui emboîte sitôt le pas : "Après un vol aggravé, vous ne trouvez pas ça normal ?" Pas de réponse.

Le jeune homme au casier déjà bien fourni a été condamné à 18 mois de prison ferme. Sans regrets, le sourire au coin des lèvres, il a juste ajouté : "Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime la violence."