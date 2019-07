Deux voitures avec 460 et 250 kilos de surcharge interceptées sur l'autoroute A7

Pont-de-l'Isère, France

C'est un classique de l'été sur l'autoroute A7 dans la traversée de la Vallée du Rhône : les voitures aux galeries surchargées.

Ce mercredi matin, aux alentours de 8h, les gendarmes ont intercepté deux voitures à hauteur de Pont-de-l'Isère. Elles roulaient vers le Sud avec visiblement trop de bagages sur leur galerie de toit.

Elles ont été immobilisées à hauteur de Valence Sud et pesées : l'une a 460 kg en trop, l'autre 250 kg. Les deux conducteurs ne se connaissent pas, c'est un hasard qu'ils aient été interceptés en même temps.

Amende de 90 euros et déchargement obligatoire

Les familles partaient en vacances. Elles ne pourront repartir qu'une fois leurs voitures déchargées. Elles doivent s'acquitter d'une amende de 90 euros.

Le peloton d'autoroute de la gendarmerie rappelle les dangers qu'il y a à circuler avec des voitures surchargées : les amortisseurs, suspensions, freins, pneumatiques sont prévus pour supporter un certain poids. Les galeries de toit également. Au delà, les pneus peuvent éclater par exemple, ou bien le chargement se décrocher en cas de choc et causer des blessures.

460 et 250 kg de surcharge, ce n'est pas un record. En juin 2016, les gendarmes de la Drôme interceptaient une voiture avec 700 kilos de bagages en trop et un chargement visiblement plus bringuebalant.