Deux voitures béliers contre un immeuble à Wattignies

Deux voitures bélier ont été lancées vers 4 h du matin dans la nuit de lundi à mardi contre des commerces installés au pied d'un immeuble de Wattignies, au sud de Lille. Les habitants ont dû être évacués.

Importante mobilisation de pompiers tôt ce mardi matin: vers 4h, deux voitures bélier ont été lancées contre des commerces installés au rez-de-chaussée d'un immeuble de 11 étages de Wattignies, située au sud de Lille. L'un des commerces a pris feu, l'incendie était généralisé à l'arrivée des hommes du feu sur place.

Les habitants ont été évacués et tous réunis dans une salle de la rue Pierre et Marie Curie. Une personne a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Lille.