Deux voitures brûlent à la Fête du pain en Dordogne, la mairie s'interroge sur le maintien du feu d'artifice

De nombreux curieux ont vu l'incident et ont posté des photos sur les réseaux sociaux, lors de la première soirée de la Fête du pain à Mensignac, ce mercredi 13 juillet au soir. Deux voitures garées sur l'un des parkings du festival ont brûlé, selon les gendarmes, qui ont été appelé à 23h17. Un Kangoo et un Scénic ont été complètement calcinés.

C'est un premier véhicule qui a pris feu et les flammes se sont propagées au second. Un troisième véhicule a été légèrement dégradé, mais l'organisation du festival a très rapidement dégagé les voitures alentours en les tirant loin des flammes avec des cordes et un chariot élévateur. L'un des membres de l'organisation a des brûlures superficielles aux mains après avoir tenté de déplacer l'une des voitures. Une autre personne a inhalé des fumées de l'incendie.

La mairie a consulté la préfecture sur le maintien du feu d'artifice

Selon les gendarmes, des témoins affirment que l'incendie s'est déclaré à cause d'une retombée du feu d'artifice tiré au même moment sur le festival. L'organisateur Lionel Boisseau dément formellement, pour lui c'est impossible : "On nous demande quand on tire un feu d'artifice de respecter une zone règlementaire de 150 mètres. Là le véhicule était au moins à 250 mètres du lieu du tir, largement au-delà", assure-t-il. Un témoin de l'incendie, interrogé par France Bleu Périgord, affirme également que l'incendie s'est déclaré avant le début du feu d'artifice.

La maire de Mensignac, Véronique Chabreyrou, a réagi en demandant à la préfecture s'il fallait ou non maintenir les deux autres feux d'artifices prévus ce jeudi 14 juillet et vendredi 15 juillet, lors des deux autres soirées de la Fête du pain, "par mesure de précaution", dit l'élue. La réponse était attendue pour la mi-journée. Le feu d'artifice de la Fête du pain est tiré par un artificier professionnel et respecte toutes les règlementations en vigueur, selon les organisateurs.