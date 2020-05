Deux voitures de copains contrôlées à 240 km/h sur l'autoroute A7

Deux gros excès de vitesse ce jeudi matin sur l'autoroute A7. Une Audi A3 et une Audi S4 ont été contrôlées respectivement à 239 et 240 km/h à hauteur de Pont de l'Isère direction le Sud. A leur bord, cinq jeunes domiciliés à Hyères dans le Var ; ils rentraient de Lyon où ils s'étaient rendus pour raisons personnelles.

Ces trois hommes et deux femmes de 20 à 25 ans ont chacun pris une amende à 135 euros pour avoir dépassé le rayon des 100 km imposé dans les règles de déconfinement suite au coronavirus. Les deux conducteurs seront convoqués devant la justice. L'un des deux conduisait sans permis valide, puisqu'il avait déjà perdu tous ses points, et sans assurance. Et en attendant la décision de justice, les deux voitures ont été placées en fourrière.