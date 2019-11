Deux voitures incendiées dans une caserne de pompiers à Caen

Les deux voitures ont été incendiées devant la direction du service d'incendie et de secours du Calvados à Caen. Les faits se sont déroulés dans l'enceinte de la caserne Couvrechef. La direction regrette ces dégradations. Les syndicats craignent des actes isolés sur fond de malaise social.

Les deux véhicules ont été incendiés à deux entrées de la caserne devant la direction des services d’incendie et de secours du Calvados.

Caen - France

Les faits se sont déroulés entre 7h et 8h30. Deux véhicules ont brûlé à deux entrées du centre de secours Couvrechef à Caen. Les deux entrées sont situées devant les locaux de la direction départementale du SDIS 14, le service d'incendie et de secours du Calvados. Selon l'enquête de police, les deux voitures proviennent de la caserne. Il s'agit de deux véhicules dédiés à l'entraînement, pour les exercices de désincarcération notamment.

Les deux voitures incendiées sont des véhicules dédiés à l'entraînement des pompiers. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

La direction du SDIS 14 a réagi dans un communiqué

"Le dialogue avec les représentants du personnel, entamé depuis plusieurs semaines, se poursuit. Plusieurs points d’accord ont déjà été trouvés. Ceux qui agissent en s’en prenant au bien public doivent admettre que c’est dans l’échange et non via des dégradations que les choses avancent."

Les syndicats évoquent la possibilité d'un acte isolé

Les syndicats eux affichent leur surprise et évoquent la possibilité d'un acte isolé. "Dans les remises, les gars en ont marre de voir que le conflit qui dure depuis 7 ans s'enlise", avance Hugues Roussel, président adjoint du syndicat autonome, majoritaire chez les pompiers du Calvados. Outre le préavis national qui court depuis le mois de juin sur les agressions dont sont victimes les pompiers au quotidien et la demande de revalorisation de leur prime de feu, le climat social est très dégradé localement. Les pompiers sont en conflit ouvert avec leur direction depuis plusieurs années.