Deux voitures se percutent, une jeune femme de 18 ans grièvement blessée dans le Sud-Manche

Un accident a eu lieu entre deux voitures ce dimanche soir à La Colombe. Grièvement blessée, une jeune femme de 18 ans a dû être désincarcérée par les pompiers. Deux autres personnes ont été plus légèrement touchées.

Les pompiers ont été appelés pour un accident entre deux voitures ce dimanche soir vers 18h45 à La Colombe, près de Villedieu-les-Poêles dans le Sud-Manche, sur la départementale 975. Une jeune femme de 18 ans a dû être désincarcérée. Grièvement blessée, les secours l'ont transportée au Centre Hospitalier d'Avranches.

Un adolescent de 16 ans et une jeune femme de 24 ans ont été plus légèrement touchés. Ils ont été conduits à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Une quinzaine de sapeurs-pompiers de Villedieu-les-Poêles et de Percy étaient présents sur l'intervention.