Deux voleurs de salons de jardin arrêtés à Mayenne, les biens restitués aux propriétaires

Ils avaient dérobé mi avril deux salons de jardin, deux statues, et un barbecue dans des jardins de Mayenne : deux frères seront convoqués devant la justice début juin.

Les voleurs de salons de jardin qui ont sévi mi avril à Mayenne ont été identifiés et arrêtés ce lundi. Il s'agit de deux hommes domiciliés à Mayenne, deux frères âgés de 28 et 20 ans. Ils ont expliqué aux gendarmes de la compagne de Mayenne qu'ils n'avaient pas de salon de jardin chez eux, et qu'ils voulaient donc s'en constituer un.

En plus des deux salons de jardin, dont l'un coûtait 500 euros, les deux malfaiteurs avaient aussi dérobé un barbecue de très belle qualité et deux statues, une statue chinoise et un Bouddha. Les biens ont été restitués à leurs propriétaires.

Les deux frères seront convoqués début juin devant la justice.