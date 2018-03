Rezé, France

Un vol à main armée a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Rezé. Deux voleurs s'en sont pris à une femme de 37 ans qui rentrait chez elle. Ils l'ont ligotée et ils ont fouillé sa maison.

Ligotée et bâillonnée

Au moment où elle arrive au niveau de son pavillon, le premier voleur la menace avec une arme de poing. Il est un petit peu plus de minuit. Ils entrent tous les trois dans la maison. Les deux hommes ligotent leur victime avec une ceinture et des vêtements trouvés sur place. Ils la bâillonnent et ils enfilent des gants pour fouiller tout le pavillon sans laisser de traces. Ils prennent un ordinateur, un appareil photo et des disques durs. Ils l'obligent, aussi, à leur donner son code de carte bancaire. Après leur départ, la jeune femme arrive à se libérer pour prévenir la police. Hier soir, les deux voleurs n'avaient pas encore été arrêtés.

L'enquête est confiée à la police judiciaire de Nantes.