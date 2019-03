Deux voleuses de voiture à St Tropez rattrapées... par leur CV

Deux jeunes femmes de 21 et 22 ans ont volé à St Tropez une voiture dont elles avaient trouvé la clé sur le port. Elles ont été repérées par les caméras de vidéosurveillance, et reconnues par des commerçants où elles avaient déposé leur CV.

Saint-Tropez, France

Deux jeunes varoises, inconnues jusqu'alors de la justice, seront bientôt convoquées devant le délégué du Procureur de la République de Draguignan pour un rappel à la loi. Vendredi dernier, les deux femmes de 21 et 22 ans trouvent sur le port de Saint-Tropez les clés d'une voiture. Un véhicule dont la marque est facilement identifiable : une Mini. Au lieu de déposer le trousseau aux objets trouvés ou chez les gendarmes, elles sont parties à la recherche de la voitures.

Suivies à la trace

Les caméras de vidéo protection ont permis de retracer leur parcours. On voit les deux jeunes femmes, clé en main tenter d'ouvrir toutes les Minis qu'elles croisent sur leur chemin. Et elles finissent par trouver La bonne voiture. Les images montrent même qu'elles se réjouissent de la situation : les deux jeunes filles échangent un large sourire quand les portières se déverrouillent. Les voleuses montent dans la voiture et partent vers Cogolin où finalement elles abandonneront la Mini.

Comme un amusement

Lors de leur enquête, les gendarmes ont notamment interrogé les commerçants de Saint Tropez en leur présentant des photos des deux jeunes filles. Un des patrons de magasins les a reconnues car elles lui avaient déposé un peu plus tôt leur Curriculum Vitae. Les gendarmes n'avaient qu'à composer le numéro de portable indiqué sur le CV pour les convoquer à la gendarmerie. En audition, l'une d'entre elle dira qu'elles étaient "euphoriques en trouvant les clés... comme quand on trouve une paire de lunettes... et qu'elles ont pris ça pour un amusement"