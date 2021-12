Deuxième audition de Cédric Jubillar : les magistrates recentrées sur la nuit de la disparition de Delphine

Cédric Jubillar a été mis en examen le 18 juin dernier. Et ce vendredi 3 décembre 2021, il va être entendu par les deux juges d'instruction sur la disparition de sa femme, il y a un an. Il devra s'expliquer sur de nombreux points troublants qui ont fait de lui le principal suspect.

Un an après la disparition de Delphine Jubillar, dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, son mari Cédric est à nouveau entendu ce vendredi 3 décembre 2022 chez les juges d'instruction. La première fois c'était le 14 octobre, Une audition au cours de laquelle on n’était pas entré dans les faits de la soirée de la disparition. Le Tarnais avait été questionné sur le contexte de la séparation du couple, sur ses relations avec sa femme. La première audition de Cédric Jubillar avait duré un peu plus de quatre heures. Et ses avocats étaient ressortis amers, avec l'impression qu’on n’avait pas avancé d'un iota. Que les magistrats avaient posé quasiment les mêmes questions qu'au moment de la garde à vue.

La voiture, les cris, l'heure du coucher

Ce vendredi, cela devrait être différent. Les juges vont l’interroger sur la nuit de la disparition de son épouse. Elles vont effectivement reprendre un à un les éléments de cette nuit de décembre, pour rentrer dans les faits et dans cette liste dressée par le procureur à la mi-juin. Tous ses indices qui ont amené à l'arrestation du mari de l'infirmière.

Les magistrates vont tenter sans doute d’appuyer là où les déclarations de Cédric Jubillar ne correspondent pas aux éléments de l'enquête. La voiture par exemple. Les gendarmes sont formels, elle était dans le sens de la descente à 4h du matin, à leur arrivée. Elle était dans l’autre sens le soir selon les voisins. En pourtant, Cédric Jubillar dit ne pas s’en être servi. Les magistrats s’attarderont aussi sans doute sur les cris stridents entendus ce soir par les voisins du couple. Une mère et sa fille qui parlent de hurlements de femme entrecoupés de cris de chiens, tout ça, à une heure assez précise, vérifiée grâce au programme télé. Mais pour la défense ce témoignage ne prouve rien puisqu’un dernier message est envoyé par Delphine Jubillar après l’heure théorique de ces cris.

Le témoignage de Louis

L'interrogatoire va aussi sans doute revenir sur les propos de son fils. Louis, a été interrogé le 26 novembre. Il raconté une discussion houleuse entre ces parents, à une heure où son père disait dormir. Encore une incohérence que devra justifier devant les juges Cédric Jubillar. Tout cela pour tenter d'avancer un peu dans cette enquête qui reste mystérieuse.

Cédric Jubillar a été mis en examen pour meurtre aggravé sur conjoint en juin 2021 et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses. Chacune de ses demandes de remise en liberté a été rejetée par la justice.