Un deuxième décès au Teknival de Pernay : une femme a succombé à un malaise en rentrant chez elle

Deuxième décès au Teknival de Pernay. Une femme de 35 ans, originaire de la Sarthe, a fait un malaise en rentrant chez elle le dimanche après-midi. Elle est morte quelques jours plus tard, vraisemblablement d'une overdose. L'enquête devra dire si une même substance est responsable des deux décès.

Le Teknival de Pernay est endeuillé par un second décès. Le festival techno, non autorisé, a réuni jusqu'à 60 000 personnes dans cette commune d'Indre-et-Loire le week-end du 1er mai 2017. On l'a appris ce week-end, une femme de 35 ans a succombé à un malaise en rentrant du festival techno le dimanche après-midi. Elle vivait au Grand Lucé, dans le Sud de la Sarthe, et elle rentrait chez elle en voiture avec son compagnon quand elle a fait un malaise, vers 17h. Quand les pompiers sont arrivés sur place, elle était en arrêt cardio-ventilatoire. Ils ont réussi à la réanimer pendant son transport vers le CHU du Mans mais elle est décédée quelques jours plus tard, le mercredi suivant.

La piste de l'overdose privilégiée

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort. La piste de l'overdose est privilégiée, sachant que quand il a prévenu les secours, son compagnon a rapidement expliqué qu'ils avaient consommé beaucoup de stupéfiants sur le site du Teknival. Il a notamment évoqué de la LSD et de la cocaïne. Par ailleurs, un contrôle a révélé qu'il était lui-même positif aux stupéfiants alors qu'il était au volant. Son permis a été confisqué.

On compte ainsi deux décès pendant le Teknival de Pernay. L'autre victime est un homme de 32 ans, décédé dans la nuit du samedi au dimanche d'un malaise cardiaque. Les analyses toxicologiques confirment qu'il a succombé à une overdose. L'enquête doit également déterminer si une substance en particulier est responsable de ces 2 décès.

Déjà 200 rétentions de permis à la sortie du #teknival, seulement une dizaine pour l'alcool, le reste pr stupéfiants @FBTouraine pic.twitter.com/iadOhtB4eW — Adèle Bossard (@AdeleBossard) May 2, 2017

Un teknivalier également impliqué dans un accident mortel en Eure-et-Loir

Ces derniers jours, une enquête a également révélé qu'un festivalier de retour de Pernay était à l'origine d'un accident mortel sur la N10 dans l'Eure-et-Loir. La collision frontale, le dimanche 30 avril, a fait 4 morts et 4 blessés graves entre Châteaudun et Chartres. Les analyses ont révélé que le conducteur avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. Il sera poursuivi pour homicide involontaire.