Le feu a pris vers 11H dans un tas d'environ 200 m3 de plastique, bois et carton. L'entreprise Pascault, spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets, a déjà été touchée par un incendie important le 16 mai dernier

Indre-et-Loire, France

Pour la seconde fois en moins d'un mois et demi, l'entreprise Pascault a été victime d'un incendie important, le jeudi 28 juin, vers 11H. L'entreprise est spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Pour une raison qui reste inconnue pour le moment, le feu a pris dans un stockage de plastique, bois et carton de 200 mètres carrés.

Les pompiers ont immédiatement envoyé 25 hommes, à bord de 4 fourgons et d'un véhicule muni d'une grande échelle. Il n'y a pas de risque de propagation de l'incendie hors de ce stock. Le panache de fumée est visible de très loin.

Le 16 mai dernier, le feu avait pris dans un stockage de 100 m3 de déchets métalliques.